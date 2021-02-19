Safranbolu'da yüz yüze eğitime kar engeli
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Safranbolu'da yüz yüze eğitime kar engeli

19.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:06
Safranbolu'da yüz yüze eğitime kar engeli

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşatması ile muhtemel risklerden dolayı bugün Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ovacuma İlkokulu ve Ortaokulu, Yazıköy İlkokulu ve Yazıköy Şehit Uzman Er Coşkun İşleyen Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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