Safranbolu'da yol çalışmaları
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Safranbolu'da yol çalışmaları

Safranbolu'da yol çalışmaları
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yukarıçiftlik köyünde bu yılki asfalt programında olan bölgede incelemelerde bulundu.

Asfalt programında yer alan yolda İl Özel İdaresine ait taş ocağından çekilen 2 bin 400 metre malzeme ve kendi ekipmanlarıyla çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Uzun, "Kendi bünyemizde güzel çalışmalar yapıyoruz. Ekstra bir maliyet çıkarmadan imkanlarımızı değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yazıköy-Düzce-Karapınar grup yolunda inceleme

Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve maden mühendisi Orhan Nallı ile Yazıköy-Düzce-Karapınar grup yolunda da incelemelerde bulundu.

Grup yolunda geçen hafta patlatma yapılarak çalışmaların başladığı ifade eden Uzun, yolun virajlı kısımlarının düzeltileceğini ve genişletme çalışmaları yapılarak yolun tekrar vatandaşların hizmetine açılacağını kaydetti.

Yukarıdana köyündeki taş ocağında inceleme

Yukarıdana köyünde bulunan İl Özel İdaresine ait taş ocağında da incelemelerde bulunan Uzun, geçen hafta patlatma yapılan taş ocağında üretime geçildiğini anlattı.

Öte yandan Uzun, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılması planlanan ve İl Özel İdaresi olarak iş makinesi desteği verilen cami ve şadırvan temelinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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