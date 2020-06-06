Safranbolu?da yoğunluk yaşanmadı
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Safranbolu?da yoğunluk yaşanmadı

KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu'ya seyahat kısıtlamasının kalkmasına rağmen hafta sonu az sayıda tatilci geldi.

Safranbolu?da yoğunluk yaşanmadı
06.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:13

KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu'ya seyahat kısıtlamasının kalkmasına rağmen hafta sonu az sayıda tatilci geldi.  

1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme sürecinin ardından Safranbolu'da turizm haraketliliği beklenirken, beklenen hareketlik az sayıda tatilci ile sınırlı kaldı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü tarihi kent Safranbolu istenilen ilgiyi görmedi. Tarihi kente gelen ziyaretçiler yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çekti. Kimileri ise boş kalan Hıdırlık Tepesindeki sakinliği fırsat bilerek kahvaltı yaptı. 

Lokum İşletmecisi Nurhayat Yüksel,"Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından dükkanlarımızı açtık. Hareketlenme olacak herhalde. Uzun bir sessizliğin ardından 3-4 günlük bu kalabalık bile bizleri çok mutlu etti. Misafirlerimiz Safranbolu'ya bekliyoruz." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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