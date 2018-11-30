Safranbolu'da "Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri" Bilgilendirme Toplantısı

Safranbolu ilçesinde, "yenilenebilir enerji kooperatifleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, daire müdürleri, TSO yetkilileri ve kadın girişimciler katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, kadınların istihdam edilmesinin ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Sosyal birlik ve beraberlikle bir araya gelip kaynaşmanın da üretime katkı sağlayacağını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Kooperatif mantığı ile insanların güçlerini birleştirip bir arada hareket etmesinin sağlanması halinde yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi sağlanacaktır. Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak bizler kadın girişimcilerimize elimizden geldiğince destek sağlıyor, teşvik ediyoruz. Ben bu vesileyle tüm kadın girişimcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyor, toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Toplantı, ticaret uzmanı Melike Davaslı Okçu'nun yenilenebilir enerji kooperatiflerinin avantajları, başvuru süreçleri ve mevzuatı hakkında yaptığı sunum ile sona erdi.