Safranbolu'da yeni halk otobüsleri hizmete başladı
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Safranbolu'da yeni halk otobüsleri hizmete başladı

24.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:15
Safranbolu'da yeni halk otobüsleri hizmete başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde alınan yeni nesil halk otobüsleri hizmete başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde alınan yeni nesil halk otobüsleri hizmete başladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından yaklaşık 4 milyon liraya mal olan ve toplu taşımada kullanılacak halk otobüsleri yeni donanımlar eklenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların konforlu seyahat etmelerini sağlayacak 60 kişilik otobüste Covid-19 önlem paketinin yanı sıra salgının bulaş riskini azaltmak için, elektronik ücret toplama sistemi, temassız banka ve kredi kartı ve mobil ödeme, QR kodlu ödeme, tam ve kişiselleştirilmiş kart sistemi uygulamaya alındı.

Otobüs için kişiselleştirilmiş kartların basımı Yeni Çarşı Halk Masası ve Tarihi Çarşı Belediye binasında yapılacağı, dolumu ise bayi büfelerden yapılabileceği belirtildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ulaşımdaki aksamaları önlemek için girişimde bulunduğumuz ve uzun yıllar sonra belediye yatırımıyla son model halk otobüslerini bünyemize aldık. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak otobüslerimiz Safranbolumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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