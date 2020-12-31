Safranbolu'da yeni halk otobüsleri hizmete alındı

Safranbolu Belediyesi, toplu taşımada kullanılacak 7 adet yeni nesil halk otobüsünü hizmete aldı.

Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ulaşımdaki aksamaları önlemek için girişimde bulunduk ve uzun yıllar sonra belediye yatırımıyla son model halk otobüslerini bünyemize aldık. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, çevreye, iklime zarar vermeyen ve Kovid-19 döneminde virüsün bulaşma riskini azaltma hedefiyle hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunduğu Kovid önlem paketinin mevcut olduğu otobüslerimiz yeni yılda sizlere hizmet vermeye başlayacak. Safranbolumuza hayırlı olsun." dedi.

Dua ve kurban kesiminin ardından otobüslerle şehir turu yapıldı. Başkan Köse, yeni otobüsü denemek için şoför koltuğuna geçerek yaklaşık 3 kilometrelik sürüşü esnasında korna çalarak vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler