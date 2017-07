Safranbolu'da Yemek Yarışması

Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi ortaklığında düzenlenen Sanat-ı Ala etkinlikleri kapsamında 'Lezzet Şenliği Yemek Yarışması' düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler altınla ödüllendirildi.



Eski Çarşı'da tarihi Cinci Han Oteli'nde düzenlenen yemek yarışmasına katılan 58 kişi ana yemekler, yöresel lezzetler, hamur işleri ve tatlı işleri olmak üzere 4 kategoride yarıştı. 12 jüri üyesi yemeklerden tadarak lezzet, pişirme ve sunum üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışma sonunda ana yemek kategorisinde Ileana Marilena Duca Sarıkaya, hamur işi kategorisinde Mehtap Yılmaz, tatlı kategorisinde Seran As, yöresel lezzetler kategorisinde Hamide Subaşı birinci oldu. Kategorilerinde ilk 3'e girenler altınla ödüllendirildi.



Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu'nun kültür mirası bir kent olduğunu söyleyerek,"Karabük'e hizmet ederken Eflani'nin çemberini, Safranbolu'nun yemenisini bu gibi kültür değerlerin tanıtılması ve yaşatılması gereken ürünler olarak hafızamızın bir tarafında bulunduracağız. O hizmeti sunan, bu sanatın erbabı olan arkadaşlarımızla beraber 'neler yapabiliriz'i de her beraber düşüneceğiz. Bu tattığımız yemekler bile bu bölgenin ne denli kültürü tarihi bünyesinde barındırdığının göstergesi. Bu anlamda biz Safranbolu'yu gezerken ve hizmet ederken bir dünya kentine, özde bizim ama geniş açıdan baktığımızda tüm dünyanın ehemmiyet verdiği bir kente hizmet ediyor olduğumuzu mutlaka her zaman bileceğiz"dedi.



Safranbolu Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer de Kaymakamlık ve belediye olarak Safranbolu'nun kendisine yakışan özelliklerinin devamı için çalışacaklarını belirterek,"Safranbolu'da yaşayan hemşehrilerimizin, Safranbolu'yu ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin, kültürümüzü, değerlerimizi daha iyi tanıması için ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz. Bu gün yapılan yemek yarışması da aslında yarışmadan ziyade kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasını amaçlıyor. Belediye olarak bu yarışma ve faaliyetlere desteğimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın hizmeti daha iyi ve sağlıklı almasının ötesinde, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de çalışmalar devam edecek"dedi. - KARABÜK