Safranbolu'da Yaz Kur'an Kursu

Safranbolu İlçe Müftüsü Hasan Güneş, çocukların ve gençlerin yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.



Müftü Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların 12 Haziran'da başladığını söyledi.



Toplamda 2 bin 179 öğrenciye kurs verdiklerini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:



"Haftada beş gün olan kurslarımızda, günde üç saat eğitim-öğretim yapılıyor. Kurslarımız başladığı günden itibaren öğrencilerimizin büyük bir ilgisi var. Bu ilgi de bizleri çok mutlu ediyor. Müftülüğümüze bağlı cami ve mescitlerimizde toplam 80 öğreticimizle kurslarımız devam ediyor. Cami ve mescitlerde bin 417 öğrenciye kurs verilirken, Kur'an kurslarında 18 öğreticiyle 305 öğrenciye kurs verilmekte. Yine Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde de 25 öğreticiyle 457 öğrencimize kurs veriyoruz."



Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle kurslarda ilçenin imkanları ölçüsünde etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



İlçe Müftüsü Güneş, kursa gelen öğrenciler için piknik faaliyetleri, yüzme, futbol turnuvası ve Kur'an kursları arasında bilgi yarışması da yapılacağını sözlerine ekledi.