Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları
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Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan köprüde yağmur suyu hattı çıkış çalışması başlatıldı.

08.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:04
Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları

Belediyesi tarafından 'nde bulunan köprüde yağmur suyu hattı çıkış çalışması başlatıldı.


Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mahalle ve tarihi çarşı yolunun olası bir su taşkınından etkilenmemesi için çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.


Belediyenin tüm birimleri ile yeni yılda da Safranbolu'ya ve halkına en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Arkadaşlarımız olumsuz hava koşullarına karşın büyük bir özveri çalışmalarına devam ediyorlar. İsmetpaşa Mahallemizdeki drenaj hattı işlemi ile birlikte diğer birimlerimiz de program dahili ya da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda diğer mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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