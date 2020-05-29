Safranbolu'da uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı
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Safranbolu'da uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

Safranbolu'da uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı -Yağmur nedeniyle Cuma namazı camii içinde kılındı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan...

29.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:21

Safranbolu'da uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

-Yağmur nedeniyle Cuma namazı camii içinde kılındı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan tarihi camiler cuma namazıyla birlikte kapılarını açtı.

Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle birlikte camilerde toplu ibadetler başlarken, havanın yağışlı olması dolayısıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından açıklanan namaz kılınacak açık alanlar iptal edildi. Sosyal mesafeye uyulması şartıyla ilçedeki tarihi camiler cuma namazı için açılırken, vatandaşlar kendi getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe alanlarına sererek namaz kıldı. Polis ekipleri cami girişlerinde önlem alırken, maskesiz ve seccadesiz kimseyi camiye almadı.

Polis ekipleri tarafından cami çıkışında vatandaşlara Sağlık Bakanlığında görevli olduklarını iddia ederek vatandaşların ikametlerine gelerek dezenfekte edeceklerini ya da telefon ile aramak suretleriyle Covid-19 hastası olup olmadıklarını tespit etmek üzere bilgilerini isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda broşür dağıttı.

Safranbolu'da uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

Kaynak: İHA

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