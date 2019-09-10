Safranbolu'da üstyapı çalışmaları

10.09.2019 14:32

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede yaya geçitleri, asfalt yama, kaldırım yenileme ve taş duvar yapımı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu halkı için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Köse, "Safranbolumuz ve Safranbolu halkı hizmetin en iyisini ve en kalitelisini hak ediyor. Bizler de elimizdeki şartlar el verdiği ölçüde hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri yaya geçitleri, asfalt yama, kaldırım yenileme ve taş duvar yapımını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA