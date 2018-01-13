Safranbolu'da Üstyapı Çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından kentin çeşitli yerlerinde hasar gören yollarda onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar gören yolların tespit edildiğini ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi.

Vatandaşların mağdur durumda kalmamaları için ekiplerin, aralıksız çalıştığını ifade eden Ürkmezer, "Belediye olarak kendi plentimizde tamamen Avrupa standartlarına uygun, insan sağlığını tehdit etmeyen asfaltımızı üretiyoruz. Sezonun sone ermesine karşın bazı cadde, sokak ve mahalle aralarında hasarlar oluşmuş durumda. Bu nedenle ekiplerimiz derhal tespitlerini yaparak, çalışmaları tamamlamakta. Amacımız vatandaşlarımızın mağdur olmadan günlük hayatlarını idame ettirebilmeleridir." diye konuştu.