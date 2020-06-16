Safranbolu'da üstünlük Cumhur İttifakı'nda
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Safranbolu'da üstünlük Cumhur İttifakı'nda

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde CHP'li belediyede encümen ve komisyon seçimleri toplantısında encümen üyeliği AK Parti ve MHP'ye geçti.

Safranbolu'da üstünlük Cumhur İttifakı'nda
16.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:56

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde CHP'li belediyede encümen ve komisyon seçimleri toplantısında encümen üyeliği AK Parti ve MHP'ye geçti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında, encümen ve komisyon seçimleri toplantısı gerçekleştirildi. Kapalı zarf oylama sonucu yapılan seçimlerde 5 üyeden oluşan plan, bütçe, imar, kültür ve turizm komisyon üyelikleri ise AK Parti ve MHP üyelerinin verdiği önerge ile 3'e düşürüldü. Yapılan toplantıda encümen üyeliği oy çokluğu ile Cumhur ittifakı olan AK Parti ve MHP'ye geçti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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