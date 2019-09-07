Safranbolu'da trafik kazası: 2 yaralı

07.09.2019 09:58

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay G. yönetimindeki 78 BT 410 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkisinde yakıtı bitince yolda kaldı.

Bu sırada sinyallerini yakıp sağ şeritten benzinliğe ilerlemeye çalışan otomobile, Mustafa Y. idaresindeki 34 BVN 416 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Kazada, otomobili iten sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. yaralandı.

Otomobilin sağ tarafında bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA