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Safranbolu'da tarihi konak yangınlarının önüne geçmek için denetimler artırıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu'da tarihi konak yangınlarının önüne geçmek için denetimler artırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklarda yangınların önüne geçmek amacıyla tedbirler sıklaştırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklarda yangınların önüne geçmek amacıyla tedbirler sıklaştırıldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD tarafından İtfaiyecilik Haftası kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi evler, konaklar, oteller, iş yerlerinde vatandaşlara yangınlara karşı bilgilendirici kitaplar dağıtıldı.

Tarihi ev, konak ve otellerde baca temizliği uyarıları yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, AA muhabirine, tarihi konakların elektrik tesisatlarının çoğunun eski olduğunu ve değişmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihi konaklarda 200 yıllık bacaların olduğuna dikkati çeken Gökçü, "Bunların tamir edilmesi ve temizliğinin yapılması gerekiyor. Tarihi çarşı bölgesinde trafik sorunu var. Onun çözülmesi gerekiyor. Bu sorunlar çözülürse yangınlara daha iyi ve çabuk müdahale ederiz. Tarihi konakları devamlı kontrol ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gökçü, düzensiz park edilen araçlar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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