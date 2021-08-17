Safranbolu'da tarihi çarşıdaki dükkan yangında kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi çarşıdaki dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi çarşıdaki dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Karaali Mahallesi'nde Demirciler Çarşısı'ndaki ahşap dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, ahşap dükkan kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yangının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Tabi ki en büyük tesellimiz, cana herhangi bir zarar gelmemesi ve yangının itfaiyemizin müdahalesi sonucu diğer yerlere sıçramadan söndürülmesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu