Safranbolu"da "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
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Safranbolu"da "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Safranbolu kent merkezi Boş cadde ve sokaklar KARABÜK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü

Safranbolu kent merkezi

Boş cadde ve sokaklar KARABÜK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Karabük

Karabük'ün yoğun adreslerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile kent meydanı sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Safranbolu'da 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Safranbolu'da 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Safranbolu'da 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Safranbolu'da 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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