Safranbolu'da suya zam yok
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Safranbolu'da suya zam yok

Safranbolu Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 2020 yılında suya zam yapılmayacağı bildirildi.

21.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:10
Safranbolu'da suya zam yok

Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 2020 yılında suya zam yapılmayacağı bildirildi.


Yapılan açıklamada, Belediye Meclisi tarafından 2019 yılı tarifesinin aynen uygulanması kararı alındığı ifade edildi.


Açıklamada, "Kasım ayı meclis toplantımızın en önemli gündem maddelerinden birisi olan suya zam yapılmaması konusu görüşülmüş, yine ülkemizdeki ekonomik şartlar göz önüne alınarak 2020 yılında da bir önceki yılın fiyat tarifesinin devam ettirilmesi kararı alınmıştır" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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