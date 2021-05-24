Safranbolu'da sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje devrildi
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Safranbolu'da sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje devrildi

Safranbolu'da sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje devrildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil refüje devrildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil refüje devrildi.

H.G. idaresindeki 78 AT 233 plakalı otomobilin önüne Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda kedi çıktı.

Sürücünün kediye çarpmamak için manevra yapması üzerine otomobil refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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