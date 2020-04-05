Safranbolu'da sosyal yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlere teslimine başlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlere teslimine başlandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ve 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara ödenen maaşlar evlerinde hak sahiplerine teslim edildi.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonunda PTT görevlileri ile emniyet ve jandarma personeli, yardım alan vatandaşları ziyaret ederek ödemelerini yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, "Yardımları PTT görevlileri ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın evinde ödeyerek hem vatandaşlarımızın sağlığını koruduk hem de sosyal hareketliliği azaltmış olduk. Bizler Vefa Sosyal Destek ekiplerimizle ve tüm kurumlarımızla halkımızın ihtiyaçları için gece gündüz görev başındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA