Safranbolu'da sosyal dayanışma Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç durumundaki vatandaşlara gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç durumundaki vatandaşlara gıda yardımı yapılmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın katkılarıyla ihtiyaç durumundaki vatandaşlara ne olursa olsun destek olmaya devam edileceği belirtildi.

Koli olarak ve çeşitli gıda yardımlarıyla bağışlarını belediyeye ulaştıran vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Bu zorlu günlerde bizler görevimizin başındayız. Lütfen sizler de sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için evlerinizde kalınız. Gıda yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız Safranbolu Belediyesi 153 Halk Masasını arayarak yapabilirler" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA