Safranbolu'da sonbahar güzelliği - Haberler
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Safranbolu'da sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Safranbolu'da sonbahar güzelliği UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da sonbahar güzelliği

KARABÜK - Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerle "açık hava müzesini" andıran tarihi Safranbolu ilçesi sonbaharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Tarihi evleriyle ünlü ilçe, insanları zamanda yolculuğa çıkartırken sarı ve kırmızı tonlara bırakan yeşil örtü kendisine hayran bırakıyor. Renk cümbüşünün kent dokusuyla birleştiği o güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

Safranbolu'da sonbahar güzelliği

Safranbolu'da sonbahar güzelliği

Safranbolu'da sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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