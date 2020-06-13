Safranbolu'da sokak karantinaya alındı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, karantinaya alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, karantinaya alındı.

Safranbolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ın karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarında önlem alarak bariyer çekti. Safranbolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta birden fazla Covid- 19 pozitifli vakaların fazlalığı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla adı geçen sokakta 13 Haziran tarihi saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA