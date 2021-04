Safranbolu'da sokak hayvanlarına mama desteği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Safranbolu Belediyesi ekiplerince, ilçenin farklı noktalarında hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi personeli tarafından kentin hemen her bölgesine gidilerek sokak hayvanlarına yiyecek ve mama verildiğini belirterek, "Safranbolu Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı pandemi döneminde de can dostlarımızı unutmadık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu