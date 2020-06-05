Safranbolu'da sokak hayvanları unutulmadı
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Safranbolu'da sokak hayvanları unutulmadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı.

Safranbolu'da sokak hayvanları unutulmadı
05.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:41

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetlerini sürdürmeye devam etti.

İlçede Kovid-19 döneminde sokak hayvanları için belediye imkanları ve hayvanseverlerin bağışlarıyla 1500 kilogram mama alarak sokak hayvanlarını düzenli olarak besledi.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Kubilay Dağ, yaptığı açıklamada, 50'nin üzerinde yaralı ve hasta hayvanın tedavi ve bakımlarının yapıldığını, ayrıca dört hayvana ciddi ameliyat müdahalesinde bulunulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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