Safranbolu'da sokak hayvanları "tam kapanma" sürecinde unutulmadı
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Safranbolu'da sokak hayvanları "tam kapanma" sürecinde unutulmadı

Safranbolu'da sokak hayvanları 'tam kapanma' sürecinde unutulmadı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını besliyor.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını besliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada barınak çalışanlarının, ulaşabildikleri tüm sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı belirtildi.

Merkez personelinin şehrin dört bir köşesini dolaşarak gördükleri tüm sokak hayvanlarını beslediği bildirilen açıklamada, kentin çeşitli yerlerine mama ve su bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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