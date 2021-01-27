Safranbolu'da sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri
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Safranbolu'da sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri

27.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:16
Safranbolu'da sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri

Safranbolu Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetlerinde her geçen gün hizmet ağının genişletildiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetlerinde her geçen gün hizmet ağının genişletildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, modern bir hale getirilen merkezde son 6 ayda 3 bin 165 kuduz aşısı, 2 bin 165 sahiplendirme, bin 178 hasta ve yaralı sokak hayvanın tedavisi ile kısırlaştırmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, "Şehir hayatını paylaşmak zorunda olduğumuz can dostlarımızın yaşam haklarını korumak bizim insancıl görevimiz. Bizler belediye olarak onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ayrıca belediyemize mama bağışı yapan hayvanseverlerin de büyük desteğini görüyoruz. Ben tekrar tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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