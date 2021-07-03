Safranbolu'da şimşekler geceyi aydınlattı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan sanat ve doğa fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in objektiflerine yansıyan yıldırımların düşme anı ise doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Tarihi konaklarla birlikte bütünleşen yıldırımlar adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı