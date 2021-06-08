Safranbolu'da "Siftahı Bizden Bereketi Allah'tan" projesi hayata geçirildi
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Safranbolu'da "Siftahı Bizden Bereketi Allah'tan" projesi hayata geçirildi

Safranbolu'da 'Siftahı Bizden Bereketi Allah'tan' projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Safranbolu'da esnafa yönelik "Siftahı Bizden Bereketi Allah'tan" projesini uygulamaya alındı.

Safranbolu'da esnafa yönelik "Siftahı Bizden Bereketi Allah'tan" projesini uygulamaya alındı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan Safranbolu Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında oy birliğiyle onaylanan proje kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda esnafa, 1000 liraya kadar destek sağlanacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda kademeli normalleşmeye geçilmesiyle esnafın müşterilerini yeniden ağırlamaya başladığını belirtti.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçildiğini dile getiren Köse, "Desteğin esnafa bir nebze olsun can suyu olmasını istedik. Umarım pandemiden bir an evvel kurtuluruz." ifadesini kullandı.

Köse, göreve geldikleri ilk günden bu yana çalışmalarını vatandaşların yanında olarak sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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