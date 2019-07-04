Safranbolu'da şiddetli sağanak etkili oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süren şiddetli sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinin ortasında kalan bazı araçlar zarar gördü.

Kaynak: AA