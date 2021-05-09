Safranbolu'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
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Safranbolu'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

Safranbolu'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit annelerinin gününü kutlayan ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün selamlarını ileterek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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