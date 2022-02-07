Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu - Haberler
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Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için mevlit programı düzenlendi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için mevlit programı düzenlendi.

Safranbolu Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, şehidin ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu, AK Parti, Karabük, Şehit, Güncel, Haber

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