Safranbolu'da sağanak etkili oldu
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Safranbolu'da sağanak etkili oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Safranbolu'da sağanak etkili oldu
18.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:23

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da bina altlarına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, metrekareye 15-25 kilogram yağış düşeceği tahmin edilen ilçede sağanağın yarın sabaha kadar aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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