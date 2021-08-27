Safranbolu'da safran tohumları toprakla buluştu
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Safranbolu'da safran tohumları toprakla buluştu

Safranbolu'da safran tohumları toprakla buluştu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu'da 2 bin 500 metrekare alanda safran ekimi gerçekleştirildi.

Safranbolu'da 2 bin 500 metrekare alanda safran ekimi gerçekleştirildi.

Yazıköy'de, Safranbolu Belediyesine ait seraların olduğu bölgeye yakın alanda, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranı toprakla buluşturuldu.

Safran dikimi gerçekleştiren Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 2 bin 500 metrekare alanda safran ekimi yaptıklarını belirterek, "Safran, ilçemizin adını aldığı çok kıymetli bir bitki. Zaman içinde üretimi maalesef çok azalmış. Safranbolu'da son zamanlarda birkaç üreticimiz var. İlçede safran üretiminin artırılması ve farkındalık oluşturulup vatandaşların safran üretimine yönelmesi için belediye olarak 2 bin 500 metrekare alanda üretim yapmaya başladık." diye konuştu.

Köse, yaklaşık 18 dekar arazi üzerinde seralarda çiçek ve sebze üretimine devam ettiklerini aktararak, "Buna safranı da eklemiş olduk. Üretimde olduğumuz ve tarımla ilgilendiğimiz için çok mutluyum. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde yaşadık. Herkesi ekip biçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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