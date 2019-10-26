Safranbolu'da restore edilen cami ibadete açıldı

26.10.2019 16:04

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İncekaya köyünde 1958 yılında yapılan İncekaya köyü camisi ve müştemilatı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, köy sakinleri ve davetliler katıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, İncekaya köyünün adının Gayza köyü olarak değiştirileceğini söyledi.

Camide ibadet etmenin kendisine ayrı bir haz verdiğini belirten Gürel, "Cami içerisinde ibadet ederken müthiş bir huşu veriyor insana. Yapanlardan Allah razı olsun. Sayın bakanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Gayzalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Gürel, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi görev alanındaki tüm yapıları restore etmeye gayret gösterdiğini ifade ederek, "İlimizde de birçok eseri restore etti ve de restore etmeye devam ediyor. Bundan sonra ki süreçte de böyle önemli eserleri çocuklarımıza bırakabilmek adına ne gerekiyorsa devletimiz ve milletimiz adına sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA