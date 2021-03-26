Safranbolu'da parklara meyve ağaçları dikiliyor
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Safranbolu'da parklara meyve ağaçları dikiliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu'da parklara meyve ağaçları dikiliyor

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklara bodur meyve ağaçları dikmeye başladı.

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklara bodur meyve ağaçları dikmeye başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım'ın da katılımıyla, Barış Mahallesi Sakızağacı ve Ahmet Çakır parkına bodur meyve ağacı fidanı dikildi.

Köse, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde parklara 64 bodur meyve ağacı fidanı dikildiğini, boylarının kısalığı sayesinde çocukların oyun oynadıkları parklarda bu meyveleri kolayca toplayıp yiyebileceklerini söyledi.

Parkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında parklara elma, armut, muşmula ve erik fidanı çeşitlerinin dikildiğini belirten Köse, "Park alanlarında, çocukların ve vatandaşların mevsiminde dalından koparıp meyve yemelerini sağlayacağız. Park alanları oluşturmaya ve meyve ağaçları dikmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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