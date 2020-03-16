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Safranbolu, Güncel

Safranbolu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

16.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:44
Safranbolu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüsler, minibüsler, duraklar, camiler, kamu kurumları ve umumi açık yerler belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Köse, vatandaşların hijyen konusunda hassas olmaları gerektiğini vurgulayarak, zorunlu olmadıkça toplu alanlara gidilmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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