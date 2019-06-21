Safranbolu'da öğretmenlere seminer

Safranbolu Milli Eğitim ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlükleri tarafından öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sürdürmeleri için çocuk ihmal ve istismarı konusunda seminer verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çocuk ihmalinin, bir çocuğun sağlık, eğitim, beslenme, barınma, duygusal gelişim gibi farklı alanlardaki gereksinimlerinin sağlanmasında oluşan yetersizlik durumu olduğunu söyledi.

İstismarın da çocuklara bakıp gözetmek ve barındırmakla sorumlu olan kişiler ya da yabancılar tarafından beden veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek biçimde uygulanan tüm tutumlar olarak tanımlandığını ifade eden Gümüş, şöyle devam etti:

"Bu çalışmada amacımız, çocukların ailesinden sonra en fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali açısından farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmaktır. Öğretmenlerimiz, çocukların evden sonra en çok zaman geçirdiği okullarda, öğrencilerin davranışsal değişimlerini gözlemleme, çocuk istismarı ve ihmali riskini tanıma, önleme ve bildirme konularında yaşamsal nitelik taşıyan kilit bir konumdadırlar."

Öğretmenlerin, çocukları yaşıtlarıyla bir arada gördükleri için aradaki farkı daha iyi algılayabileceğini, davranışlarındaki içe kapanma, mutsuz, keyifsiz görünme, dikkatini toplayamama, okul başarısında düşme, hırçınlık, saldırganlık gibi değişiklikleri gözlemleyebileceğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sorunla karşılaşan öğretmen, öğrencisinin kendisiyle konuşması için uygun ortamı yaratabilir. Böylece öğrenciye yararlı olabilecek çözümler üretilmesine katkıda bulunabilir Ayrıca 'kimi zaman istismarın yakın çevre bireylerince yapıldığı da göz önüne alındığında' çocuğun ailesinden sonra birinci dereceden yaşam alanına giren öğretmenlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bilinçlenmeyle beraber çocuklarımızın gelişimlerindeki karşılaşabilecekleri olumsuzluklar bertaraf edilmektedir."

Seminerde Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Sezgin Küçüktepe ve Sosyal Çalışmacı Ömer Faruk Çınar tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismar konularında sunum yapıldı.

Kaynak: AA