Safranbolu'da öğretmenlerden kan bağışı
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Safranbolu'da öğretmenlerden kan bağışı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenler "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Safranbolu'da öğretmenlerden kan bağışı
12.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:36

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenler "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan bağışı oranlarının düşmesi sonrasında Türk Kızılayı'na kan desteğinde bulunmak için başlatılan kampanya kapsamında öğretmenler iftardan sonra kan vermek için Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda hazır bulunan kan bağış aracına gitti.

Öğretmenlerle beraber kan bağışında bulunan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Safranbolu eğitim ailesi olarak biz de her zaman olduğu gibi 'bu iyilikte varız' dedik. Ramazan ayı olması ve salgından dolayı Kızılay'ın kan stoklarının düştüğü ifade edilmişti. Bizlerde insani yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ederek kıymetli öğretmenlerimizle kan bağışında bulunduk. Kan verme alışkanlığını kazandırmak, kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmalıyız. Buradaki asıl amacımız, insanlarımızın ihtiyaç duydukları kanı bulabilmeleri. Kan bağışında bulunarak bir yandan sağlığımıza faydasının olduğunu, diğer yandan da kan bekleyen birçok kişinin hayata tutunmasına da yardımcı olduğumuzu unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızı Kızılaz'a kan vermeye davet ediyorum. Bağışladığımız her bir damla kanımızın hayat kurtaracağı bilinciyle kıymetli meslektaşlarıma duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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