Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı
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Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı

Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında organize edilen "Açık hava sinema geceleri, ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimi" başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında organize edilen "Açık hava sinema geceleri, ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimi" başladı.

"Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde hazırlanan açık hava sinemasında, "Uçurumun Kenarında" belgeseli ile "Babam ve Oğlum" sinema filmi izlendi.

Minderlerini alarak bahçeye gelen sinemaseverlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Etkinlik kapsamında 15 Eylül'e kadar her gün 19.30 - 22.30 saatleri arasında film ve belgeseller gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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