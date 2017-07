Safranbolu'da Muhtarlarla Toplantı

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı düzenledi.



Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Valisi olarak göreve başlamasının beşinci resmi günü olduğunu söyledi.



Karabük'e hizmet ederken bir dünya mirasına hizmet etmenin zevkini alacaklarını ifade eden Vali Çeber, "Bu bilinçle hareket edeceğiz. Özelinde de Safranbolu'yu bu anlamda değerlendireceğiz. Bir söz vardır. 'Balıklar zaten denizin içinde yüzdüğü için denizin anlamını bilmezler.' Biz Safranbolu'nun içinde olacağız, içinde olduğumuzu hissedeceğiz, bir dünya kentine, mirasına elimizin dokunduğunu, onun için fikirler ürettiğimizi, onunla ilgili sorunları paylaştığımızı, onun sokaklarında gezdiğimizi, ona ilişkin değerleri gördüğümüzü hep fark ederek, bunun önemiyle hareket edeceğiz. Bu anlamda birlikte çalışmak daha da önem kazanacak." diye konuştu.



Muhtarların fikir ve önerilerinin çok önemli olacağını aktaran Çeber, şöyle konuştu:



"Ziyaret edeceğim yerlerle ilgili biraz hazırlıklı giderim. Temel bilgilerine sahip olduğumuz Safranbolu ile ilgili detayları sizlerle beraber çizeceğiz. Kaymakam bey burada, hem kaymakam hem belediye başkanı olarak göreve başladı. Fatih Ürkmezer, bugüne kadar mülki idare amirliği görevinde hep başarılarıyla bilinir, özellikle sosyal ilişkileri, projeciliği, halkla kurduğu diyaloglar son derece mesleki anlamında bilinen özellikleridir. Bu itibarla Safranbolu'ya çok faydalı olacağını biliyorum, inanıyorum. Başta ben olmak üzere hepimiz yardımcı olacağız. Zor bir görevi, zor bir zamanda aldı. Allah onun da, bizimde, hepimizin yardımcısı olsun."



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, tanışma, kaynaşma, tanıma, yörenin sorunlarını kısa çerçevede de olsa değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini belirtti.



Göreve 10 gün önce başladığını hatırlatan Ürkmezer, "KÖYDES projeleri, alt yapı projeleri devam ediyor. Özel İdare kaynaklarımızla köylere dönük projeler devam edecek. İnşallah burada görev yaptığımız süre boyunca sizlerle hep beraber ortak aklı konuşturarak, Safranbolu'nun her yerindeki sorunlarla üstesinden gelmeye çalışacağız. Ancak sorunların olduğu yerde bizler sizlerle beraber olacağız. Beraber olduğumuzda da bütün hepsinin altından kalkacağımıza şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Her iki görevde de öncelikli amaçlarının hizmeti sağlamak olduğunu vurgulayan Ürkemzer, şunları kaydetti:



"Alt ve üst yapı sorunlarında hizmetin aksamadan devamını sağlamak. Özellikle Özel İdaremiz bugüne kadar köylerimizin alt yapı anlamında büyük yatırımları olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız sorunların farkında. Hepsi işinin takibinde. Onlar da, bundan sonraki süreçte mesai merhumu olmaksızın bize ulaşarak her türlü sorunu aktarmalarını kendilerinden rica ediyorum. Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de Safranbolu'nun, ilçe sınırları içerisinde sorunların çözümü anlamında bizlere her türlü destek verecekleri, birebir görüştüğümüzde ifade ettiler. Ne yapacaksak Safranbolu için beraber yapacağız. Hiçbir sorunu tek başımıza çözme imkanımız yok. İnşallah bu çerçevede elimizi taşın altına hep beraber koyduğumuzda arzu ettiğimiz duygu birlikteliği, amaç birlikteliği çerçevesinde Safranbolu'nun köylerinde, mahallelerinde, en ücra köşesinden en merkezi yerine kadar elimizden geldiğince hayatın devam ettiği müddetçe bütün sorunları amaç iyi olduktan sonra sonucunun iyi olacağına inanıyorum."



Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.