Safranbolu'da muhtarlar toplantısı

09.09.2019 14:22

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında Safranbolu köy ve mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.



Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya; Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Pilot Teğmen Fikret Ağu, kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.



Toplantıda Karabük İl Nüfus Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Mekansal Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları hakkında muhtarlar bilgilendirildi.



Kaymakam Ürkmezer, İl Özel İdaresi tarafından içme suları kullanımı ve bakımıyla ilgili çıkarılan yönetmelik hakkında muhtarlara bilgi verdikten sonra yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla servis denetimlerinin ve kontrollerinin yapılması için muhtarların kendilerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmelerini vurguladı. Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu'da okuyan öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi'nde meslek edindirme kursları ve sosyal faaliyetlerin yapılması konusunda gerekli talimatları verdi.



Toplantıda mahalle ve köylerin sorunları ele alınırken Kaymakam Ürkmezer, sorunları yakinen takip ettiklerini, Safranbolu'nun her köyüne, her mahallesine hizmetin en kalitelisini götürmek için tüm kurumlarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Ayrıca toplantı esnasında emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, düğün konvoyları ve ateşli silah kullanımı gibi daha pek çok konu da bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının sonunda muhtarların da görüşleri ve talepleri alınırken, Kaymakam Ürkmezer, "Mahalle ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmak için devletimizin sunduğu tüm imkanları eksiksiz yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz. Yapılan toplantılarımızın yanında bütün muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla da sürekli iç içe iletişim halindeyiz. Bizler devletimizin bize verdiği yetkilerle tüm vatandaşlarımızın haklarını en iyi şekilde korumak, kamu standartları doğrultusunda bağlı tüm kurumlarımızın hızlı ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi hizmeti vermesini sağlamakla mükellefiz. Bu vesile ile yaptığımız tüm toplantılara icabet eden ve çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA