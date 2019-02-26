Safranbolu'da Muhtarlar Toplantısı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, seçim sonrası kaymakamlık olarak belediyenin de katılımlarıyla bu toplantılara devam edeceklerini söyledi.

Seçimleri huzurlu ve düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm tedbirlerin alınacağını ifade eden Ürkmezer, "Kimden kaynaklanırsa kaynaklansın hiçbir zaman taşkınlığa, kanunlara aykırı işlere müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Sosyal yardımda yeni bir döneme geçileceğini, yeni projeyle çok daha fazla ihtiyaç sahibine dokunmanın hedeflendiğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan bilgilere göre 2018 yılında öğrenci taşıma, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, aile yardımı, şartlı gebelik yardımı, gıda yardımı kömür yardımı, muhtaç asker ailesi yardımı, engelli yakını aylığı, şartlı bağışlar, engelli aylığı, yaşlı aylığı, kira yardımı, hastane yardımı gibi daha pek çok konuda yardımda bulunuldu. Hepimiz bir koltuk işgal ediyoruz. Bu koltukların diyeti çok yüksek. Bunu şöyle algılayalım. Devletimiz bizlere imkan veriyor. Sizler bizlere geldiğinizde şu vatandaş aç dediğinizde bizlerin yardım etmeme ihtimalimiz var mı? Yok. Dolayısıyla sizler mahallelerinizde, ben ilçemde bir vatandaş yatağa aç giriyorsa hesabını vereceğiz. Yani çok çalışmamız gerekmekte. Devletimizin buna imkanı var, ev yapıyoruz, AŞ evi yapıyoruz, yurt yapıyoruz, engelli arabası alıyoruz, hastalık yardımı yapıyoruz."

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, kurum müdür, amir ve yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA