Safranbolu'da muhtarla halk günü toplantısı

28.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlayan ve belirli periyotlar halinde devam eden toplantıda muhtarlarla Safranbolu'nun sorunları, gerçekleştirilen hizmetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.



Belediye Nikah Salonunda gerçekleşen toplantıda her muhtar kendi mahallesindeki sorunları, yapılmasını istedikleri hizmetleri iletti.



Muhtarlar, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Başkan Köse ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de muhtarların çok önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, "Belirli aralıklarla toplantılarımıza devam ediyoruz. Amacımız ortak, Safranbolu'ya ve Safranbolu halkına hizmet. Bu nedenle muhtarlarımızın talepleri bizim için önemli. Burada talepleri konuşuyor birlikte çözüm arıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Ayrıca Safranbolu Belediyesinde halk günü toplantısı da yapıldı.

Kaynak: AA