Safranbolu'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, ilçede tespit edilen metruk binaların yıkım işlerinin başladığını bildirdi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkımlarının başlatıldığını söyledi.

Başta uyuşturucuyla mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla metruk binaların tespitine ilişkin çalışma yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bu kapsamında, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 21 mahalle muhtarından konuya ilişkin bilgi talep ettik. Bilgiler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek, gerekli tespit çalışmaları yapıldı. Yapının hukuki niteliği göz önünde bulundurularak gerekli önlem ve yıkım işlemlerine ilişkin taşınmaz sahiplerine bilgilendirme yazılarını gönderdik." diye konuştu.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanıp gerek kötü görüntüden, gerekse yıkılmaya yüz tutmuş binalar nedeniyle can ve mal kaybından Safranbolu'nun arındırılacağını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"İlk etapta tespiti gerçekleştirilen 16 adet yapı bulunmakta. Bu yapıların işlemlerine başlandı. Tüm bu çalışmalar Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından takip ve kontrol edilerek gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA