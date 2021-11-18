Safranbolu'da maniye domatesi ve çavuş üzümü için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, maniye domatesi ve çavuş üzümüne coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını bildirdi.

Kaymakam Türköz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te coğrafi işaret konusunda farkındalık yaratma amacıyla mülki idare amirlerine ve belediye başkanlarına çağrıda bulunulduğunu anımsattı.

6 yıldır Türkiye'de coğrafi işaret alımı konusunda yüzlerce müracaat yapıldığını belirten Türköz, ülke genelinde 500'den fazla coğrafi işareti alınmış ürün olduğunu, Safranbolu'da da safran bitkisinin coğrafi işaretinin bulunduğunu kaydetti.

Türköz, çok değerli tarımsal ürünlerinin olduğunu vurgulayarak, "Atalarımızdan kalan tohumlarla çiftçilerimizin bugüne kadar getirdikleri ürünler var. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz çalışanlarıyla çavuş üzümü ile maniye domatesi konusunda girişimlere başladık. Evrakları hazırladık. Geçen hafta Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatımızı yaptık." dedi.

Bölgedeki çiftçilerin yüzyıllardır bu ürünleri üreterek bugüne getirdiklerini aktaran Türköz, şöyle devam etti:

"Biz de bu iki ürünümüzü markalaştırmak bağlamında gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak müracaatımızı yaptık. Ben inanıyorum ki globalleşen dünyada 10-15 yıl içinde coğrafi işareti olmayan ürünlerin uluslararası pazarda dolaşımı konusunda ülkeler birtakım kısıtlama getirebilir. Biz de bu konuda şimdiden önlemimizi almak için ilçemizin iki önemli değerinin coğrafi işaretini alma konusunda müracaat ettik. İnşallah önümüzdeki yıl iki üründe de coğrafi işaretimizi alacağız. Bütün çiftçilere bu iki ürünü bugüne kadar getirdikleri için teşekkür ediyorum."

Türköz, çalışmalarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre ve tarım teşkilatına teşekkür etti.

AA / Orhan Kuzu - Ekonomi Haberleri

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