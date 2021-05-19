Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması
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Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

- Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması Safranbolu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı motosiklet ve klasik araçlardan oluşan konvoyla kutladı.

- Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması

KARABÜK - Safranbolu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı motosiklet ve klasik araçlardan oluşan konvoyla kutladı.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102'nci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 19 Mayıs coşkusu çok sayıda klasik araç ile motosikletlerin katılımı ile oluşturulan konvoyla kutlandı. Tarihi ilçede atılan 19 Mayıs turunda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, elinde Türk Bayrağı ile vatandaşları selamlayarak karşılaştıkları çocuklara hediye verdi.

Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması
Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması
Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması
Safranbolu'da klasik araçlar ve motosikletlerle 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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