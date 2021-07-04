Safranbolu'da "kısıtlamasız" pazar gününde yoğunluk yaşandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, kültür turizminin önemli noktalarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde hareketlilik gözlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, kültür turizminin önemli noktalarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde hareketlilik gözlendi.

"Açık hava müzesi", "korumanın başkenti" ve "Osmanlı'nın parmak izi" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu ilçesine gelen ziyaretçiler, özellikle Arnavut kaldırımı sokaklar, müzeler, seyir terasları, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda yoğunluk oluşturdu.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirler ile çevre illerden sabahın erken saatlerinden itibaren ilçeye gelen ziyaretçiler, adeta "zamanda yolculuk" yaparak keyifli vakit geçirdi.

Tarihi mekanları gezen ziyaretçiler, kafe ve restoranlarda yöresel yemekleri tattı, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

"Yoğunluğun her geçen gün artacağını düşünüyoruz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, kısıtlamasız pazar gününde ilçe esnafının yüzünün güldüğünü söyledi.

Eski günlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ergüder, "Normalleşme süreciyle turizmin yeniden canlanması esnafımızın yüzünü güldürdü. İlçemize gelen turistlerimiz kısıtlamasız ilk pazar gününde yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluğun her geçen gün artacağını düşünüyoruz." dedi.

Salgının tam anlamıyla bitmediğini hatırlatan Ergüder, "İlçemizde salgın kuralları çok titiz bir şekilde uygulanıyor. Gelen misafirlerimizden de bu kurallara uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler