Safranbolu'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü yoğunluk yaşanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların bulunduğu ve yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turiste ev sahipliği yapan ilçe, kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, "Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçeye, kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ziyaretçi ilgi gösterdi.

"Safranbolu'nun güzelliklerini göreceğiz"

Esnaf Nurhayat Yüksel, AA muhabirine, turiste hasret kaldıklarını söyledi.

Uzun bir aradan sonra kalabalığı görmenin esnaf olarak kendilerini heyecanlandırdığını belirten Yüksel, "İnşallah daha iyi olur. Herkesi bekliyoruz. Yaz sezonunu iyi değerlendirirsek daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz da "Safranbolu'ya daha yeni geldik. İnşallah gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz." diye konuştu.

Tarihi ilçeyi gezmek için arkadaşlarıyla Düzce'den gelen Gülay Biçer de kademeli normalleşme döneminde kendisini doğaya vermek istediğini kaydederek, "Bugün Safranbolu'da kültür gezisi yapıyoruz. Yarın da buranın kanyonlar kısmını gezeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu