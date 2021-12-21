SAFRANBOLU'DA KARTPOSTALLIK KAR GÖRÜNTÜLERİ

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu'ya ayrı bir güzellik kattı. Tarihi ilçede eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, Hıdırlık seyir terasından bakanlara eşsiz bir manzara sundu.